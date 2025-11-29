Micah P. Hinson Rock School Barbey Bordeaux

Micah P. Hinson Samedi 29 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

25 € (Prévente – Hors frais de location) / 30 € (Sur place)

Au fil d’une dizaine d’albums acclamés par la critique et une base de fans mondiale ultra fidèle, Micah P. Hinson aura trouvé sa place au panthéon des grand songwriters de l’Americana, entre Vic Chesnutt et Bill Callahan. Digne héritier de Townes Van Zandt, de Jackson C.Frank, de ces fantômes qui hantent les grands vides américains, il raconte, de sa voix déchirée, d’insondables histoires de vies cabossées, de parcours accidentés, brossant un portrait sensible du pays.

Auteur-compositeur-interprète des plus innovants et intéressants de la scène alt-folk internationale, sa musique, toujours servie par des arrangements subtils, est celle d’un orfèvre, toujours bien entouré (on croise sur son dernier album aussi bien John Convertino (Calexico) que Greg Cohen, bassiste de Tom Waits ou Alessandro Asso Stefana (Pj Harvey, Mike Patton…).

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

