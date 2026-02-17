Micah Shemaiah New Morning Paris

Le New Morning accueille pour la première fois en France l’artiste jamaïcain Micah Shemaiah, figure incontournable du reggae Roots moderne. Issu de Kingston et profondément ancré dans la tradition Rastafari, Micah fait partie de ces artistes rares qui parviennent à combiner spiritualité, puissance vocale et authenticité.

Sa musique, inspirée des racines les plus pures du reggae, a conquis les scènes internationales : Rototom Sunsplash, Reggae Jam, Uprising, Sziget… Avec des titres devenus emblématiques et un son à la fois vintage et vibrant, Micah Shemaiah perpétue l’âme du reggae de façon unique.

Accompagné de son groupe The Dreadites, il offrira au public parisien un concert intense, chaleureux et profondément inspirant.

Une soirée où le Roots reprend vie sous sa forme la plus authentique.

Ne manquez pas cet événement : la première date française d’un artiste déjà culte pour les amateurs de reggae.

Le dimanche 22 mars 2026

de 18h30 à 22h00

payant Tarif Unique – Debout : 27 EUR Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260322-6433-micah-shemaiah.html



