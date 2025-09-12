MICAH THOMAS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

MICAH THOMAS (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse vendredi 12 septembre 2025.

MICAH THOMAS (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

En juin 2020, Micah Thomas a sorti son premier album, Tide, qui a reçu des critiques élogieuses du New York Journal, du New York Times, de JazzTimes et du Financial Times, entre autres. Depuis, il a enregistré trois autres albums ; le dernier, Mountains, est sorti en septembre 2024.

Au programme carte blanche Jazz 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

In June 2020, Micah Thomas released his debut album, Tide, which received rave reviews from the New York Journal, the New York Times, JazzTimes and the Financial Times, among others. Since then, he has recorded three more albums; the latest, Mountains, was released in September 2024.

German :

Im Juni 2020 veröffentlichte Micah Thomas sein Debütalbum Tide, das unter anderem vom New York Journal, der New York Times, der JazzTimes und der Financial Times begeisterte Kritiken erhielt. Seitdem hat er drei weitere Alben aufgenommen; das letzte, Mountains, wurde im September 2024 veröffentlicht.

Italiano :

Nel giugno 2020, Micah Thomas ha pubblicato il suo album di debutto, Tide, ricevendo recensioni entusiastiche dal New York Journal, dal New York Times, da JazzTimes e dal Financial Times, tra gli altri. Da allora ha registrato altri tre album; l’ultimo, Mountains, è stato pubblicato nel settembre 2024.

Espanol :

En junio de 2020, Micah Thomas publicó su álbum de debut, Tide, que recibió críticas muy favorables del New York Journal, el New York Times, JazzTimes y el Financial Times, entre otros. Desde entonces, ha grabado tres álbumes más; el último, Mountains, se publicó en septiembre de 2024.

L’événement MICAH THOMAS (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE