MICHAEL A. MULLER – L’Archipel – Salle Bleue Paris

MICHAEL A. MULLER – L’Archipel – Salle Bleue Paris vendredi 10 octobre 2025.

MICHAEL A. MULLER Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

HAPPYPROD PRÉSENTE : MICHAEL A. MULLERAprès deux décennies en tant que cofondateur et multi-instrumentiste de Balmorhea, le travail actuel de Muller se concentre sur le plan liminal où le son façonne la conscience – explorant les façons intrinsèques dont la musique transforme l’espace, le temps et la connexion humaine.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Archipel – Salle Bleue 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75