Michaël Gregorio Festival Drôlement Bien 2026

Micropolis Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Après plus de 200 dates et 400 000 spectateurs, ultimes représentations pour découvrir L’Odyssée de la voix en janvier et février 2026 !

Mêlant concert rock, pop, jazz, vidéos, karaoké géant, stand-up et chorégraphies, ce spectacle familial invite à explorer la voix dans toute sa diversité et jusque dans sa fragilité.

Du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales, image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement. .

Micropolis Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Michaël Gregorio Festival Drôlement Bien 2026

German : Michaël Gregorio Festival Drôlement Bien 2026

Italiano :

Espanol :

L’événement Michaël Gregorio Festival Drôlement Bien 2026 Besançon a été mis à jour le 2025-06-12 par DOUBS TOURISME