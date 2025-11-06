MICHAEL GREGORIO – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

MICHAEL GREGORIO – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar vendredi 16 janvier 2026.

MICHAEL GREGORIO Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Après plus de 200 dates et 400 000 spectateurs, ultimes représentations pour découvrir L’Odyssée de la voix en janvier et février 2026 ! Mêlant concert rock, pop, jazz, vidéos, karaoké géant, stand-up et chorégraphies, ce spectacle familial invite à explorer la voix dans toute sa diversité et jusque dans sa fragilité.Du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales, image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68