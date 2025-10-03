Michael Gregorio Le Skope Lannion

Michael Gregorio Le Skope Lannion samedi 10 janvier 2026.

Michael Gregorio

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Après plus de 200 dates et 400 000 spectateurs, ultimes représentations pour découvrir L’Odyssée de la voix en janvier et février 2026 !

Mêlant concert rock, pop, jazz, vidéos, karaoké géant, stand-up et chorégraphies, ce spectacle familial invite à explorer la voix dans toute sa diversité et jusque dans sa fragilité.

Du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales, image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement. .

