MICHAEL GREGORIO – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

MICHAEL GREGORIO – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer jeudi 29 janvier 2026.

MICHAEL GREGORIO Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE : MICHAEL GREGORIOAprès plus de 200 dates et 400 000 spectateurs, ultimes représentations pour découvrir L’Odyssée de la voix en janvier et février 2026 ! Mêlant concert rock, pop, jazz, vidéos, karaoké géant, stand-up et chorégraphies, ce spectacle familial invite à explorer la voix dans toute sa diversité et jusque dans sa fragilité. Du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales, image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement.« Drôle, ultra-rythmé, décalé et féerique » Télérama « II y a de l’humour, beaucoup, dans ce spectacle hybride, mais aussi de l’émotion.[…] Gregorio est au sommet de son art » Paris Match« Puissant, époustouflant, aucun style ne lui échappe… Plus de 2 heures defolie » Le Figaro

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62