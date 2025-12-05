Michael Jones en concert pour le Téléthon à Motteville

Motteville Seine-Maritime

2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

2025-12-05

La salle des fêtes de Motteville se transformera en véritable scène de spectacle pour le traditionnel concert du Téléthon, vendredi 5 décembre. Cette année, les spectateurs auront la chance d’accueillir Michael Jones, le chanteur gallois devenu un incontournable de la scène française.

Dans le cadre de sa tournée “Je passe mon tour”, Michael Jones célèbre ses 60 années de carrière et les 40 ans de son duo emblématique avec Jean-Jacques Goldman, “Je te donne”. Le concert promet une ambiance unique plus intimiste et tranquille, tout en conservant l’énergie et la magie d’un live.

Les organisateurs précisent qu’il ne s’agit pas d’une tournée d’adieux l’artiste prévoit de continuer à se produire dans des petites salles avec des formules acoustiques.

Infos pratiques

Réservations et renseignements 02 35 34 96 84 ou 06 70 17 20 48

Tarifs 25 € pour les adultes, 10 € pour les enfants jusqu’à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans

Restauration sur place pommes de terre garnies, crêpes, soupe, boissons chaudes (vin chaud, café…) et softs

Animations tombola et panier garni

Ne manquez pas cette soirée unique au profit du Téléthon, qui promet émotion, musique et convivialité. .

Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 96 84

