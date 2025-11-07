MICHAEL JONES JE PASSE MON TOUR Béziers

MICHAEL JONES JE PASSE MON TOUR

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

Début : 2025-11-07

L’artiste se livre sans détour sur son parcours et reprend les chansons qui ont façonné sa vie et sa carrière.

Michael Jones se livre à son public sur les éléments de son parcours les chansons des autres qui lui ont donné envie de chanter, ses chansons qui lui ont donné envie de continuer et celles qu'il a écrites pour les autres…

Report du spectacle initialement programmé le 25 avril 2025, les billets restent valables pour cette nouvelle date.

Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77 zingazanga@ville-beziers.fr

English :

The artist talks frankly about her career and the songs that have shaped her life and career.

German :

Die Künstlerin gibt unverblümt Auskunft über ihren Werdegang und greift die Lieder auf, die ihr Leben und ihre Karriere geprägt haben.

Italiano :

L’artista parla con franchezza della sua carriera e delle canzoni che hanno segnato la sua vita e la sua carriera.

Espanol :

La artista habla con franqueza de su trayectoria y de las canciones que han marcado su vida y su carrera.

