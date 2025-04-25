MICHAEL JONES – ZINGA ZANGA Beziers

MICHAEL JONES Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la date de Michaël Jones à Béziers au Zinga Zanga, initialement prévue le vendredi 25 avril 2025 à 20h30, est reportée au vendredi 7 novembre 2025, même endroit même heure. Les billets restent valables pour la date de report. remboursement jusqu’au 25/07/25MICHAEL JONES – 2025« Je passe mon Tour »Si j’étais un auteur compositeur amoureux des rimes, je vous dirais « je passe mon tour, en vous livrant mon parcours » car il s’agit bien de ça ! Comment commence-t-on à faire de la musique et pourquoi ? Qu’est ce qui peut expliquer que c’est le seul métier que l’on ne choisit pas mais qui vous choisit ? Mon programme ne sera constitué que par les réponses à toutes ces questions.« Je passerai mon tour, en vous livrant tour à tour, les éléments de mon parcours » : les chansons des autres qui m’ont donné l’envie de chanter, mes chansons qui m’ont donné l’envie de continuer avec entre autres toute ma période “Fredericks Goldman Jones” puis les chansons qui ont donné l’envie à ceux pour qui je les ai écrites de continuer aussi à chanter ! entre autres les chansons que j’ai écrites pour Johnny Hallyday, Joe Cocker ou Ray Charles.Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : “passer mon tour”…avec vous !

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34