Palavas-les-Flots

MICHAEL

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-21 2026-06-28

Séance cinéma Michael de Antoine Fuqua (Durée 2h08)

Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Michael by Antoine Fuqua (Running time: 2:08)

L’événement MICHAEL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34