MICHAEL Palavas-les-Flots
MICHAEL Palavas-les-Flots mercredi 17 juin 2026.
Palavas-les-Flots
MICHAEL
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-21 2026-06-28
Séance cinéma Michael de Antoine Fuqua (Durée 2h08)
Le film raconte l’histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d’un talent hors du commun en tant que leader des Jackson Five, jusqu’à l’artiste visionnaire dont l’ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Michael by Antoine Fuqua (Running time: 2:08)
L’événement MICHAEL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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