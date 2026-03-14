Michaël Valeanu Songbook / 10ème anniversaire JASS CLUB PARIS Paris

Surnommé « The Most French of New York Guitarists », Michael Valeanu a passé plus d’une décennie de l’autre côté de l’Atlantique.

De retour en Europe, il fête les dix ans de son répertoire et revisite ses compositions concoctées entre New York et Paris.

Michaël Valeanu / guitare

Noé Huchard / piano

Clément Daldosso / contrebasse

Guilhem Flouzat / batterie

Le guitariste Michaël Valeanu est de retour en France pour présenter le meilleur de son répertoire !

Le vendredi 24 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 24 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-04-24T21:30:00+02:00_2026-04-24T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

