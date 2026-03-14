Michaël Valeanu Songbook / 10ème anniversaire JASS CLUB PARIS Paris
Michaël Valeanu Songbook / 10ème anniversaire JASS CLUB PARIS Paris vendredi 24 avril 2026.
Surnommé « The Most French of New York Guitarists », Michael Valeanu a passé plus d’une décennie de l’autre côté de l’Atlantique.
De retour en Europe, il fête les dix ans de son répertoire et revisite ses compositions concoctées entre New York et Paris.
Michaël Valeanu / guitare
Noé Huchard / piano
Clément Daldosso / contrebasse
Guilhem Flouzat / batterie
Le guitariste Michaël Valeanu est de retour en France pour présenter le meilleur de son répertoire !
Le vendredi 24 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 24 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-04-24T21:30:00+02:00_2026-04-24T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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