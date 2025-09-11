Miche et Drate Théâtre municipal Beaune

Miche et Drate Théâtre municipal Beaune mercredi 14 janvier 2026.

Miche et Drate

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 19:00:00

fin : 2026-01-14 21:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Le clown et la philosophie ont en commun de s’interroger sans cesse sur leur rapport au monde, de s’étonner des choses, de les questionner, de les retourner en tous sens. Ils font avec presque rien tout un monde qu’ils construisent et déconstruisent sans cesse.

Miche et Drate sont des clowns qui parlent de philosophie sans le savoir ils essaient d’être et de comprendre ce que ça fait. Ça fait quoi d’avoir peur, de ne pas toujours connaitre sa place, d’expérimenter les rapports de pouvoir, de querelle, d’amitié, d’amour ?

Miche le rond et Drate le sec sont deux clowns métaphysiques sans âge ni sexe, qui se posent des questions philosophiques avec poésie. Telles deux parties d’un cerveau dialoguant au bord du monde, dans une prairie en pente douce, ils nous font partager leurs interrogations au fil de vingt courtes histoires.

Regard extérieur Margot Forissier, jeu Irène Chauve et Frédérique Moreau de Bellaing, dramaturgie Sabrina Baldassarra, scénographie Michel Mugnier, créateur lumières Julien Barbazin, créateur son Alain Lamarche, costumes Sophie Deck, régie générale Julien Barbazin, construction Michel Mugnier, Sophie Deck .

Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

English : Miche et Drate

German : Miche et Drate

Italiano :

Espanol :

L’événement Miche et Drate Beaune a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)