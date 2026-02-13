MICHE ET DRATE, Théâtre Kiki de Montparnasse, Châtillon-sur-Seine

MICHE ET DRATE Mardi 24 février, 10h00, 20h00 Théâtre Kiki de Montparnasse Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T10:00:00+01:00 – 2026-02-24T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T20:00:00+01:00 – 2026-02-24T21:00:00+01:00

Le clown et la philosophie ont en commun de s’interroger sans cesse sur leur rapport au monde, de s’étonner des choses, de les questionner, de les retourner en tous sens. Ils font avec presque rien tout un monde qu’ils construisent et déconstruisent sans cesse.

MICHE “le rond” et DRATE “le sec” sont 2 clowns métaphysiques, sans âge ni sexe ; qui se posent des questions philosophiques avec poésie. Telles deux parties d’un cerveau dialoguant au bord du monde, dans une prairie en pente douce. Ils nous font partager leurs interrogations au fil de vingt courtes histoires. Ils essaient “d’être” et de comprendre ce que ça fait.

Théâtre Kiki de Montparnasse Esp. Saint-Vorles, 21400 Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ladamedupremier@gmail.com »}]

Co-création La Dame du Premier & Le Ruban Fauve