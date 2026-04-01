MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS SOUEICHKFÉ Soueich
MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 29 avril 2026.
Soueich
MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Michel Fourcade & Ze Princess à Soueich.
Michel Fourcade & Ze Princess à Soueich
Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026
Un duo ukulélé-chant au répertoire original de chansons déjantées ! .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Michel Fourcade & Ze Princess at Soueich.
L’événement MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS Soueich a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE