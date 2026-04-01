MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Michel Fourcade & Ze Princess à Soueich.

Michel Fourcade & Ze Princess à Soueich

Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026

Un duo ukulélé-chant au répertoire original de chansons déjantées ! .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Michel Fourcade & Ze Princess at Soueich.

L’événement MICHEL FOURCADE AND ZE PRINCESS Soueich a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE