MICHEL FUGAIN – CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES St Vulbas

MICHEL FUGAIN Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

60 ans de chansons, de passion, de musique et de mots en 2 heures.À peine suffisant pour célébrer et chanter 60 ans de vie , d’amour, d’humour, etc…Avec son incomparable sens de la mélodie, ses textes inoubliables et son humour, Michel Fugain offre au public un spectacle authentique, drôle et vibrant, où chaque chanson déclenche une émotion, un souvenir, des rires et parfois des larmes. On se laisse emporter par la générosité et l’énergie de Michel Fugain et de sa famille de formidables musiciens-chanteurs. Venez donc célébrer la Vie, l’Amour, etc… !

CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES 1 558 RUE CLAIRES FONTAINES 01150 St Vulbas 01