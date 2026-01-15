Michel Fugain Mutzig
jeudi 4 février 2027 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Michel Fugain
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Il y a des voix qui traversent le temps sans en prendre une ride. Celle de Michel Fugain en fait partie.
Depuis plus de cinquante ans, cet infatigable amoureux de la vie nous offre ses chansons avec une générosité qui désarme et une sincérité qui touche juste.
Des tubes qui ont bercé des générations, des mélodies qu’on croit connaître par cœur et qui, pourtant, retrouvent à chaque fois le chemin de l’émotion.
Michel Fugain revient sur scène avec un spectacle inédit. C’est l’histoire d’Une Belle Histoire, un titre qui dit tout, ou presque. Car il ne s’agit pas d’un simple concert rétrospectif. C’est un voyage et une célébration de ses grands classiques qui se succèdent, revivifiés et portés par un artiste qui n’a rien perdu de sa flamme. Entre hier et aujourd’hui, Michel Fugain suit son chemin d’Homme qui a fait de la joie son métier et de la scène sa maison.
Alors oui, Mesdames et Messieurs, préparez-vous à La Fête ! .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 83 45 81 60 contact@label-ln.com
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English :
L’événement Michel Fugain Mutzig a été mis à jour le 2026-08-16 par Le Dôme de Mutzig
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