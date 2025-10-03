MICHEL FUGAIN – PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM VAUBAN Toulon

MICHEL FUGAIN – PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM VAUBAN Toulon vendredi 3 octobre 2025.

MICHEL FUGAIN Début : 2025-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

T.M.E.C EN ACCORD AVEC LES 2 BELGES PRODUCTIONS PRÉSENTE : : MICHEL FUGAINMICHEL FUGAINLa vie, l’amour, etc…60 ans de chansons, de passion, de musique et de mots en 2 heures.À peine suffisant pour célébrer et chanter 60 ans de vie , d’amour, d’humour, etc…Avec son incomparable sens de la mélodie, ses textes inoubliables et son humour, Michel Fugain offre au public un spectacle authentique, drôle et vibrant, où chaque chanson déclenche une émotion, un souvenir, des rires et parfois des larmes. On se laisse emporter par la générosité et l’énergie de Michel Fugain et de sa famille de formidables musiciens-chanteurs. Venez donc célébrer la Vie, l’Amour, etc… !AVECBruno CAVIGLIAYvan DELLA VALLEEnrico MATTIOLIRégis SÉVIGNACetSANDA

PALAIS NEPTUNE – AUDITORIUM VAUBAN PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83