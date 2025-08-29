Michel Fugain Plateau du Castella Pamiers

Michel Fugain Plateau du Castella Pamiers vendredi 29 août 2025.

Plateau du Castella Avenue du Castella Pamiers Ariège

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9€ à 12€ en fosse, 25€ en gradins.

Début : 2025-08-29 21:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

2025-08-29

« Attention mesdames et messieurs.. dans un instant, ça va commencer ! »

+33 5 61 67 52 52 info@pap-tourisme.fr

English :

« Attention ladies and gentlemen… in a moment, it’s about to start! »

German :

« Achtung, meine Damen und Herren… gleich geht es los! »

Italiano :

« Attenzione signore e signori… tra un attimo si comincia! »

Espanol :

« Atención damas y caballeros… ¡en un momento va a empezar! »

