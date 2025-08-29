Michel Fugain Plateau du Castella Pamiers
Michel Fugain Plateau du Castella Pamiers vendredi 29 août 2025.
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9€ à 12€ en fosse, 25€ en gradins.
Début : 2025-08-29 21:00:00
fin : 2025-08-29 23:00:00
2025-08-29
« Attention mesdames et messieurs.. dans un instant, ça va commencer ! »
English :
« Attention ladies and gentlemen… in a moment, it’s about to start! »
German :
« Achtung, meine Damen und Herren… gleich geht es los! »
Italiano :
« Attenzione signore e signori… tra un attimo si comincia! »
Espanol :
« Atención damas y caballeros… ¡en un momento va a empezar! »
