Michel Gentils – Guitare 12 cordes, guitare baritone, guitare-sitar Théâtre Mandapa Paris
Michel Gentils – Guitare 12 cordes, guitare baritone, guitare-sitar Théâtre Mandapa Paris vendredi 10 avril 2026.
Michel Gentils – Guitare 12 cordes, guitare baritone, guitare-sitar Théâtre Mandapa Paris Vendredi 10 avril, 20h30 Payant
plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
Michel Gentils est considéré comme l’un des rares représentants de la guitare à 12 cordes…
Considéré comme l’un des rares représentants de la guitare à 12 cordes, dont il a publié la toute première méthode, Michel Gentils puise son inspiration entre Orient et Occident. Il présentera ici notamment son époustouflante guitare sitar, qui sonne à la façon du sitar de l’Inde.
« La musique inclassable de ce compositeur à la personnalité très attachante, vous emmènera en voyage dans un univers sonore poétique, aux climats changeants, zébrés d’improvisations époustouflantes, à la découverte d’un instrument que l’on croyait connaître : la guitare à douze cordes. » Jean-Pierre Favino, luthier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-10T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-10T22:00:00.000+02:00
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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/michel-gentils-guitares 0145899900 lemandapa@gmail.com
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00
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