Michel Gilbert (1914-1973) peintures Salle Renoir Louveciennes samedi 7 février 2026.
Salle Renoir 30, rue du Général Leclerc Louveciennes Yvelines
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-15
2026-02-07
Exposition dans le cadre du Festival du Bruit qui Pense
Salle Renoir 30, rue du Général Leclerc Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France +33 7 68 33 44 78 festival@bruitquipense.com
English :
Exhibition as part of the Festival du Bruit qui Pense
