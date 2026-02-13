Michel Hubert + Marcus Amiens

Michel Hubert + Marcus

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Michel Hubert Electro-tonic | FR 22:00

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Michel Hubert n’a ni 80 ans ni les cheveux blancs. Il ne fait ni de la guitare ni du piano et il ne chante ni Les lacs du Connemara ni La groupie du pianiste . En réalité, il est à l’opposé de tout ce que vous imaginez. Imprévisible et versatile, son imagination est sans limite. Un seul mot d’ordre la Fiesta !

Michel Hubert c’est la tempête après le calme, le feu après la fumée. Devant les foules il se transforme et le public se transcende. Roi du spectacle, il met en scène ses morceaux grâce à des décors et costumes uniques. Véritable tourbillon d’énergie, impossible de rester assis !

Marcus Electro | FR 21:00

MARCUS est un DJ et compositeur basé à Amiens, actif depuis plus de 15 ans. Il a fait danser des milliers de personnes sur les dancefloors du Nord de la France, en mélangeant habilement les genres House et Disco.

Producteur depuis 2011, il développe un univers feel-good où ses morceaux se mêlent naturellement à ses sets. Présent sur de nombreuses scènes, festivals et radios, il défend une vision chaleureuse et accessible de la musique électronique.

Michel Hubert Electro-tonic | FR 22:00

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Michel Hubert n’a ni 80 ans ni les cheveux blancs. Il ne fait ni de la guitare ni du piano et il ne chante ni Les lacs du Connemara ni La groupie du pianiste . En réalité, il est à l’opposé de tout ce que vous imaginez. Imprévisible et versatile, son imagination est sans limite. Un seul mot d’ordre la Fiesta !

Michel Hubert c’est la tempête après le calme, le feu après la fumée. Devant les foules il se transforme et le public se transcende. Roi du spectacle, il met en scène ses morceaux grâce à des décors et costumes uniques. Véritable tourbillon d’énergie, impossible de rester assis !

Marcus Electro | FR 21:00

MARCUS est un DJ et compositeur basé à Amiens, actif depuis plus de 15 ans. Il a fait danser des milliers de personnes sur les dancefloors du Nord de la France, en mélangeant habilement les genres House et Disco.

Producteur depuis 2011, il développe un univers feel-good où ses morceaux se mêlent naturellement à ses sets. Présent sur de nombreuses scènes, festivals et radios, il défend une vision chaleureuse et accessible de la musique électronique. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Michel Hubert Electro-tonic | FR 22:00

Contrary to what his name might suggest, Michel Hubert is neither 80 nor white-haired. He doesn’t play guitar or piano, and he doesn’t sing Les lacs du Connemara or La groupie du pianiste . In fact, he’s the opposite of everything you might imagine. Unpredictable and versatile, his imagination knows no bounds. Just one word: Fiesta!

Michel Hubert is storm after calm, fire after smoke. In front of crowds, he transforms himself and the audience transcends. King of the show, he stages his songs with unique sets and costumes. A veritable whirlwind of energy, it’s impossible to sit still!

Marcus Electro | FR 21:00

MARCUS is a DJ and composer based in Amiens, and has been active for over 15 years. He’s got thousands of people dancing on dancefloors across northern France, skilfully blending House and Disco genres.

A producer since 2011, he develops a feel-good universe where his tracks blend naturally with his sets. Present on numerous stages, festivals and radio stations, he defends a warm and accessible vision of electronic music.

L’événement Michel Hubert + Marcus Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS