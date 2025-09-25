MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO – MICHEL JONASZ ET JEAN YVES D ANGELO – E. CULTUREL MALRAUX Six Fours Les Plages

MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO , une saison 4 en PIANO/VOIX !Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur.Bonjour à toutes et à tous, Nous venons d’apprendre que le concert de MICHEL JONASZ et Jean-Yves d’Angelo initialement prévu le 20 mars 2025 à 20H30 à l’espace Malraux doit être déplacé au Jeudi 25 septembre 2025 à 20H30.L’ensemble de la tournée a du être décalé, suite à un souci de santé de JEAN YVES D’ANGELO, vos billets restent valables pour cette nouvelle date du 25 septembre 2025.

E. CULTUREL MALRAUX Avenue M. de Lattre de Tassigny 83140 Six Fours Les Plages 83