Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

Dimanche 28 septembre 2025 de 17h30 à 19h. Place François Mitterrand Le Galet Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 43 – 43 – 46 EUR

Début : 2025-09-28 17:30:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-28

Un concert d’exception empreint de poésie, de générosité et de finesse musicale.

Fort du succès rencontré lors de plus de 300 concerts en piano-voix, Michel Jonasz, accompagné de son remarquable pianiste, propose une nouvelle tournée placée sous le signe de l’émotion et de l’exigence artistique. À l’affiche des œuvres rares, soigneusement choisies dans l’abondant répertoire de l’artiste, ainsi que les grandes chansons emblématiques qui continuent de toucher le public. .

Place François Mitterrand Le Galet Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

An exceptional concert full of poetry, generosity and musical finesse.

German :

Ein außergewöhnliches Konzert, das von Poesie, Großzügigkeit und musikalischer Raffinesse geprägt ist.

Italiano :

Un concerto eccezionale pieno di poesia, generosità e finezza musicale.

Espanol :

Un concierto excepcional lleno de poesía, generosidad y delicadeza musical.

