Michel Jonasz & Friends – Soul Tour Cité des Congrès Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 20:30 –

Gratuit : non 49 € à 74 € 49 € à 74 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/michel-jonasz-en-concert.html Tout public

Concert Après l’immense succès des spectacles « Réunis vers l’Uni » et « Groove », et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où Michel Jonasz retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.Pour des reprises et quelques surprises ! Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/michel-jonasz-en-concert.html