MICHEL JONASZ – MICHEL JONASZ – Piano/voix Saison 4 – ILLIADE Illkirch Graffenstaden

MICHEL JONASZ – MICHEL JONASZ – Piano/voix Saison 4 – ILLIADE Illkirch Graffenstaden mardi 9 décembre 2025.

MICHEL JONASZ – MICHEL JONASZ – Piano/voix Saison 4 Début : 2025-12-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, Michel Jonasz et son génial pianiste, Jean-Yves D’Angelo ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme : des extraits de l’album La Méouge, le Rhône, la Durance réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ILLIADE 11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67