MICHEL JONASZ – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

MICHEL JONASZ Début : 2025-11-23 à 18:00. Tarif : – euros.

MICHEL JONASZ / NOUVELLE TOURNEE 2025 Après l’immense succès des spectacles « Réunis vers l’Uni », « Groove », et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où Michel Jonasz retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.Pour des reprises et quelques surprises !Michel Jonasz, nouvel album, nouvelle tournée dès le 1er mars 2025 dans toute la France.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37