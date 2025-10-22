Michel Jonasz Soul Tour Brest Arena Brest

Michel Jonasz Soul Tour

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Après l’immense succès des spectacles Réunis vers l’Uni , Groove , et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où l’artiste retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.

Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.

Pour des reprises et quelques surprises !

Informations pratiques

Réservation recommandée.

Pour ce concert les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

