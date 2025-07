Michel KIRSCH « IN » Sculptures-Dessins Vicq-sur-Mer

Michel KIRSCH « IN » Sculptures-Dessins Vicq-sur-Mer mardi 29 juillet 2025.

Michel KIRSCH « IN » Sculptures-Dessins

Mairie de Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche

‘IN » de Michel Kirsch est une exposition de sculptures et dessins, ardoise et papier ; travaux récents à la Boulangerie, place de la Mairie à Cosqueville.

Vernissage le mercredi 30 juillet à partir de 17h30.

Mairie de Cosqueville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 6 71 45 03 44 mgk@michelkirsch.com

English : Michel KIRSCH « IN » Sculptures-Dessins

iN » by Michel Kirsch is an exhibition of sculptures and drawings, slate and paper; recent works at the Boulangerie, place de la Mairie in Cosqueville.

Opening on Wednesday July 30 from 5.30pm.

German :

‘IN’ von Michel Kirsch ist eine Ausstellung von Skulpturen und Zeichnungen, Schiefer und Papier; jüngste Arbeiten in der Boulangerie, Place de la Mairie in Cosqueville.

Vernissage am Mittwoch, den 30. Juli ab 17.30 Uhr.

Italiano :

iN » di Michel Kirsch è una mostra di sculture e disegni, ardesia e carta; opere recenti presso la Boulangerie, place de la Mairie a Cosqueville.

Inaugurazione mercoledì 30 luglio dalle 17.30.

Espanol :

iN » de Michel Kirsch es una exposición de esculturas y dibujos, pizarra y papel; obras recientes en la Boulangerie, place de la Mairie en Cosqueville.

Inauguración el miércoles 30 de julio a partir de las 17.30 h.

