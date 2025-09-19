Michel Laville, passeur de mémoire Médiathèque Lanton
Michel Laville, passeur de mémoire Médiathèque Lanton vendredi 19 septembre 2025.
Michel Laville, passeur de mémoire
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Conférence le vin dans les tranchées, le pinard, le sang des poilus .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10
English : Michel Laville, passeur de mémoire
German : Michel Laville, passeur de mémoire
Italiano :
Espanol : Michel Laville, passeur de mémoire
L’événement Michel Laville, passeur de mémoire Lanton a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur Bassin