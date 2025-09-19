Michel Laville, passeur de mémoire Médiathèque Lanton

Michel Laville, passeur de mémoire

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

Conférence le vin dans les tranchées, le pinard, le sang des poilus .

