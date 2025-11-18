MICHEL LE MOUTON QUI N’AVAIT PAS DE CHANCE – Cie Troupuscule Théâtre Aux Croisements Perpignan

MICHEL LE MOUTON QUI N’AVAIT PAS DE CHANCE – Cie Troupuscule Vendredi 12 décembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T19:30:00 – 2025-12-12T21:30:00

Fin : 2025-12-12T19:30:00 – 2025-12-12T21:30:00

Le bonheur n’est pas si loin…

Pendant que ses congénères sont, tour à tour, foudroyés, noyés, gelés, écrasés, débités, Michel le mouton reste persuadé qu’il n’a pas de chance. Les péripéties qu’il va vivre en chansons vont lui ouvrir les yeux, jusqu’à trouver l’amour.

Thématiques : amour, persévérance, résilience, quête du bonheur et émotions.

Adaptation du texte : Mariana Lézin et Paul Tilmont

Mise en scène : Paul Tilmont

Distribution : Estelle Spitzlei, Yann Munoz et Alexandre Wallet.

Durée : 40 min. A partir de 3 ans.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-troupuscule-theatre/evenements/michel-le-mouton-qui-n-avait-pas-de-chance-cie-troupuscule »}]

Thématiques : amour, persévérance, résilience, quête du bonheur et émotions. Théâtre