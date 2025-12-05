Michel Legrand et le cinéma Centre des Arts Enghien-les-Bains

Michel Legrand, un nom inséparable des plus belles mélodies du cinéma dès les années 1960. Prononcer son nom, c’est convoquer toute la Nouvelle Vague du cinéma français. Il fut en effet le complice de Jacques Demy (Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg) mais aussi celui de Barbra Streisand (Yentl) et de Norman Jewison (L’Affaire Thomas Crown). Sa musique ne lui valut pas moins de 3 Oscars et une Palme d’or, et contribua aux plus beaux succès du septième art. Du jazz à la variété, du rire aux larmes, oubliez le temps et laissez-vous entraîner dans ce tourbillon musical qui forme la bande originale de nos vies !

« La bonne musique de film doit autant servir le film que la musique » – Michel Legrand

Une création originale de La Seine Musicale.

Concert de musiques de films par le Band Original Orchestra. Durée : 1h15.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

De 12 à 22 euros.

Tout public.

Centre des Arts 12-16, rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/michel-legrand-et-le-cinema centredesarts95@gmail.com