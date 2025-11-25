MICHEL LEGRAND ET LE CINÉMA – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : MICHEL LEGRAND ET LE CINÉMAGrandes ŒuvresTitre : Michel Legrand et le cinéma Sous-titre : Les plus grandes musiques de filmsDate : Mardi 25/11/2025Horaire : 20h30Distribution : Le Band Original Orchestra, l’orchestre original des bandes originalesRomain Theret, arrangementsNathalie Spinosi, mise en espaceProgramme : Les Demoiselles de Rochefort, Peau d’âne, Les Parapluies de Cherbourg … Chapeau : On prétend parfois qu’une bonne musique de film ne doit pas se faire remarquer. Les compositeurs à l’honneur des concerts des Plus grandes musiques de films n’ont pas suivi ce conseil, et c’est tant mieux ! Au programme : une série de concerts dédiée aux musiques cultes des chefs-d’œuvre du 7ème art à l’Auditorium de La Seine Musicale. Certes composées pour l’écran, les bandes originales sont des partitions à part entière qui peuvent très bien se passer des images, elles nous procurent le plaisir de nous souvenir des images qu’elles ont accompagnées, et même de les deviner.Description : On dit parfois qu’une bonne musique de film ne doit pas se faire remarquer. Cependant, le compositeur présenté ici a choisi de ne pas suivre ce conseil, ce qui est à notre avantage ! Les bandes originales de film, bien qu’écrites pour l’écran, sont des œuvres à part entière qui n’ont pas besoin d’images. Leur capacité à évoquer des souvenirs et des images les rend particulièrement puissantes.Michel Legrand est un nom emblématique des plus belles mélodies du cinéma français depuis les années 1960. Qu’elles soient sentimentales, classiques ou jazz, ses compositions continuent de vivre en dehors des films et sont devenues des standards intemporels. Évoquer Michel Legrand, c’est aussi rappeler la Nouvelle vague du cinéma français, ayant collaboré avec des réalisateurs comme Jacques Demy, Barbra Streisand et Norman Jewison. Sa musique lui a valu 3 Oscars® et une Palme d’or®, participant ainsi aux plus grands succès du septième art. Plus qu’un simple concert, il s’agit d’une immersion totale dans l’univers du compositeur où musique, théâtre, mise en espace s’entremêlent dans une fresque sonore et visuelle. « La bonne musique de film doit autant servir le film que la musique », affirmait Michel Legrand. Sa capacité à capturer l’air du temps se manifeste dans des mélodies qui deviennent la bande originale de nos vies.Coproduction STS Evènements – La Seine Musicale / SBO PRODUCTIONS

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92