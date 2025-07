Michel Pastoureau : L’imaginaire, le réel et l’historien Musée de Bretagne Rennes

Michel Pastoureau : L’imaginaire, le réel et l’historien Musée de Bretagne Rennes Samedi 27 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

L’historien **Michel Pastoureau** prend en compte l’imaginaire pour comprendre le monde.

Passionné par l’histoire culturelle, Michel Pastoureau a étudié les animaux et les couleurs depuis des décennies. Il a construit une œuvre foisonnante et érudite qu’il sait rendre accessible au plus grand nombre. Ses talents de conteur nous ouvrent les portes d’un monde où le tangible et l’imaginaire construisent ensemble le réel.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Page 5 (Bruz).

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine