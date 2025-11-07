MICHEL VILLANO DANS VOIX LA – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin

MICHEL VILLANO DANS VOIX LA Début : 2025-11-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Prêt à reconnaître plus de 100 voix… sans quitter votre siège ?Michel Villano vous propose un spectacle de chants et d’imitations émouvant et drôle à la fois. Véritable phénomène, il imite plus de 100 voix différentes, une performance qui font de lui un des meilleurs imitateur Français. Sa tessiture impressionnante (Télé loisirs) lui permet d’imiter dans le même medley des chanteurs comme Freddie Mercury, Luciano Pavarotti ou encore Michael Jackson. Paris Match a titré L’imitation sans limite pour qualifier la variété et la qualité de ses imitations. Laissez-vous surprendre par cet artiste saisissant tant par sa qualité d’interprétation que par son charisme.

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31