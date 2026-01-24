Michèle Bernard & Fredéric Bobin Balades croisées Salle des Fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Michèle Bernard & Fredéric Bobin Balades croisées

Salle des Fêtes Place Park An Ilis Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Personnalité respectée de la chanson française, Michèle Bernard défend une vision singulière et indépendante de son métier. En marge du show business, elle poursuit une œuvre riche et réunit autour d’elle un public fidèle. Compagne de route d’Anne Sylvestre, elle défend une chanson en prise avec son époque, exigeante tant sur le plan du texte que de la musique.

Sur scène, solaire et généreux, Frédéric Bobin parcourt les routes de France et d’ailleurs (Suisse, Canada, Lituanie, Allemagne, Pologne, Sénégal…) pour chanter ses folksongs humanistes. Une poésie folk élégante et lumineuse, souvent teintée de conscience sociale, qui prend sa source autant chez Souchon et Lavilliers que chez Dylan et Springsteen.

Deux générations, deux artistes au sommet de la chanson française qui se portent une admiration mutuelle ne pouvaient que se rencontrer. Leurs deux voix se font une et nous invitent à traverser les petites et les grandes histoires, guitare et accordéon mêlés. Avec originalité et talent, ils réarrangent et s’amusent à alterner leurs chansons. Il est difficile de mettre en avant certaines chansons, tant leur répertoire est riche, mais citons Maria Suzanna, Je t’aime, Nomade, de Michèle Bernard, et Singapour, Tant qu’il y aura des hommes de Fred Bobin.

A la croisée des chemins de la chanson et du rock, ce duo traverse le temps et mélange les styles, entre poésie et prose, sur des airs de valse ou de ballades folks.

Ce concert est organisé en partenariat avec An Amzer-Terre d’Emplois Solidaires qui assurera l’installation scénique du spectacle. .

