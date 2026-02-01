Michèle Fages Salle des Fêtes Montjoux
Michèle Fages Salle des Fêtes Montjoux samedi 28 février 2026.
Michèle Fages
Salle des Fêtes 2 place Léopolds Mourier Montjoux Drôme
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Le célèbre magicien Michel Fages se produit le 28 février à la salle des fêtes de La Paillette.
Tout ce que je dis est vrai, tout ce que je fais est faux!
Principalement destiné aux adultes, enfants à partir de 8 ans
.
Salle des Fêtes 2 place Léopolds Mourier Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 02 49
English :
Renowned magician Michel Fages performs on February 28 at the Salle des Fêtes in La Paillette.
Everything I say is true, everything I do is false!
Mainly for adults, children aged 8 and over
L’événement Michèle Fages Montjoux a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux