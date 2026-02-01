Michèle Fages Salle des Fêtes Montjoux

Michèle Fages

Salle des Fêtes 2 place Léopolds Mourier Montjoux Drôme

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le célèbre magicien Michel Fages se produit le 28 février à la salle des fêtes de La Paillette.

Tout ce que je dis est vrai, tout ce que je fais est faux!

Principalement destiné aux adultes, enfants à partir de 8 ans

.

Salle des Fêtes 2 place Léopolds Mourier Montjoux 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 02 49

English :

Renowned magician Michel Fages performs on February 28 at the Salle des Fêtes in La Paillette.

Everything I say is true, everything I do is false!

Mainly for adults, children aged 8 and over

L'événement Michèle Fages Montjoux a été mis à jour le 2026-02-25