MICHELE SPOTTI HALLE AUX GRAINS Toulouse

MICHELE SPOTTI

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 22:10:00

Date(s) :

2026-02-12

Imaginez un voyage musical en trois chapitres, chacun racontant une histoire extraordinaire.

Tout d’abord, l’ouverture de La Force du destin vous plongera dans un drame intense, une tragédie qui a marqué l’histoire, si présente qu’on la retrouve dans des films célèbres comme Jean de Florette et Manon des Sources.

Ensuite, laissez-vous emporter par la légèreté de Boutique fantasque de Respighi, inspirée par des musiques de Rossini. Imaginez un magasin d’automates où les poupées, pleines de vie, prennent des libertés, dansent et jouent leur propre rôle, comme si elles avaient leur propre esprit.

Enfin, préparez-vous à plonger dans l’univers passionné de la Symphonie fantastique de Berlioz. Une œuvre qui raconte, en musique, l’histoire d’un artiste fou d’amour, dont l’imagination débordante et tourmentée prend vie sous vos oreilles.

Et pour donner vie à ces histoires, Michele Spotti, un chef d’orchestre passionné, guide l’orchestre avec une énergie et une intensité qui transforment chaque note en un véritable théâtre sonore. 8 .

English :

Imagine a musical journey in three chapters, each telling an extraordinary story.

German :

Stellen Sie sich eine musikalische Reise in drei Kapiteln vor, von denen jedes eine außergewöhnliche Geschichte erzählt.

Italiano :

Immaginate un viaggio musicale in tre capitoli, ognuno dei quali racconta una storia straordinaria.

Espanol :

Imagine un viaje musical en tres capítulos, cada uno de los cuales cuenta una historia extraordinaria.

