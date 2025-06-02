Michèle TORR concert des 60 ans – ZINGA ZANGA Beziers

Michèle TORR concert des 60 ans Début : 2026-03-01 à 16:00. Tarif : – euros.

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS PRÉSENTE : : MICHÈLE TORR EN CONCERT AVEC LE RICHARDMICHÈLE TORR chante l’amour, la passion, le don de soi. Sa voix caressante et puissante, aux accents veloutés, émane des tréfonds de son être. Cette artiste hors du commun offre un spectacle d’une grâce et d’une pureté rares, riche de toutes les émotions.Avec sa présence, son talent, ses magistrales interprétations a cappella, sa voix claire, éclatante, avec ce rien de modulations rauques qui apportent une sensualité douce et prenante, elle conquit tous les publics.Aujourd’hui, c’est accompagnée de l’Orchestre de Richard Gardet que cette grande artiste a décidé de retrouver son public lors d’une grande tournée nationale pour ses 60 ans de chansons.Elle reprendra ses plus grands tubes : « Emmène-moi danser ce soir », « Je m’appelle Michèle », « Une petite Française », « J’en appelle à la tendresse », « Lui », « Une vague bleue » et, bien sûr, les nouveaux titres de son nouvel album « Je vais bien ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34