MICHÈLE TORR Saint-Estève
MICHÈLE TORR Saint-Estève dimanche 16 novembre 2025.
MICHÈLE TORR
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 49 – 49 – 49
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Ne manquez pas un moment magique en compagnie de Michèle Torr, la grande dame de la chanson française, qui se produira en live au Théâtre de l’Étang.
.
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
English :
Don’t miss a magical moment in the company of Michèle Torr, the grande dame of French chanson, who will be performing live at the Théâtre de l’Étang.
German :
Verpassen Sie nicht einen magischen Moment mit Michèle Torr, der Grande Dame des französischen Chansons, die live im Théâtre de l’Étang auftritt.
Italiano :
Non perdetevi un momento magico in compagnia di Michèle Torr, la grande dama della chanson francese, che si esibirà dal vivo al Théâtre de l’Étang.
Espanol :
No se pierda un momento mágico en compañía de Michèle Torr, la gran dama de la chanson francesa, que actuará en directo en el Théâtre de l’Étang.
L’événement MICHÈLE TORR Saint-Estève a été mis à jour le 2025-11-04 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME