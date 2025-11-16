MICHÈLE TORR Saint-Estève

MICHÈLE TORR

Ne manquez pas un moment magique en compagnie de Michèle Torr, la grande dame de la chanson française, qui se produira en live au Théâtre de l’Étang.

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

English :

Don’t miss a magical moment in the company of Michèle Torr, the grande dame of French chanson, who will be performing live at the Théâtre de l’Étang.

German :

Verpassen Sie nicht einen magischen Moment mit Michèle Torr, der Grande Dame des französischen Chansons, die live im Théâtre de l’Étang auftritt.

Italiano :

Non perdetevi un momento magico in compagnia di Michèle Torr, la grande dama della chanson francese, che si esibirà dal vivo al Théâtre de l’Étang.

Espanol :

No se pierda un momento mágico en compañía de Michèle Torr, la gran dama de la chanson francesa, que actuará en directo en el Théâtre de l’Étang.

