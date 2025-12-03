MICHELLE BLADES – LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

MICHELLE BLADES Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Michelle Blades est partout. Née au Panama, exilée aux États-Unis, elle a finalement posé ces valises à Paris depuis un certain temps. Bassiste pour Pomme, chanteuse pour La Femme, elle a aussi participé au dernier album de Flavien Berger. Sa discographie personnelle est marquée par une grande diversité stylistique. Du folk à la pop indépendante, elle revient en 2026 à ses premières influences avec un nouvel album Where To ? : des chansons entre folk, jazz et noise aux harmonies riches, mêlant sensibilité intime, poésie et humour, tout en conservant une intensité brute.Artiste britannique vivant à Paris, Flora Hibberd a été la révélation indie folk 2025. Pleine de poésie et de mystère, sa folk est nourrie d’art-rock, de réminiscences country, de synthés délicats et de pedal steel. Telle une tisserande, elle aime jouer avec le sens des mots comme avec leur musicalité. Enregistré aux États-Unis avec le producteur Shane Leonard, son premier album Swirl dégage une étrangeté singulière qui révèle les fils cachés de nos existences.

LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27