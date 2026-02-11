Michelle Blades & Megadisq La Carène Brest

Michelle Blades & Megadisq

La Carène, 30 Rue Jean-Marie Le Bris, Brest

4 avril 2026, 21h00

fin : 2026-04-04 23:30:00

2026-04-04

Entre la folk nerveuse et introspective de Michelle Blades et l’explosion rétro-futuriste de Mégadisq, la soirée promet un grand écart vibrant. D’un côté, une écriture sensible, jazzée, brute ; de l’autre, une pop 90’s dopée à l’énergie arcade. Deux visions singulières, deux mondes qui se frôlent et s’allument, pour une nuit où l’audace fait office de ligne commune.

Michelle Blades

Artiste panaméenne issue d’un milieu musical, forge son univers entre DIY, folk et expérimentations sonores. Après ses débuts en Arizona, elle s’installe à Paris et développe une discographie éclectique, notamment avec l’album Visitor (2019) et le EP Nombrar las cosas (2020) chez Midnight Special Records, label avec lequel elle collabore pendant dix ans. Elle multiplie les projets scéniques et en studio, tourne avec Pomme en tant que bassiste, participe aux arrangements de l’album Plouf ! de Flavien Berger, rejoint le groupe La Brume puis La Femme, avec qui elle parcourt le monde. Son nouvel album, Where To ?, marque un retour à des influences folk, jazz et noise. Enregistré en live en neuf jours à La Bergerie avec Astrobal et son groupe, il révèle une écriture spontanée nourrie d’intime, de poésie et d’humour. À travers neuf morceaux mêlant vulnérabilité, imaginaire et jeu narratif, Michelle explore une intensité brute et sensible, dessinant les contours d’un chemin artistique en pleine mutation.

Megadisq

Comme un format d’écoute oublié d’un avenir qui n’a jamais existé, le son du trio mêle l’élan de la britpop de Blur à l’énergie d’une course effrénée de Mario Kart. Un univers vibrant inspiré des 90’s , où chaque morceau résonne comme une bande-son à la fois nostalgique et nouvelle. Hugo, guitariste-chanteur-bidouilleur leader peroxydé, Nikita, bassiste-chanteuse claviériste-geek chevelue et Marius, batteur chanteur-pizzaïolo à casquette.

Ouverture des portes à 20h30.

Production La Carène

Réservation recommandée, en ligne ou au guichet de la Carène.

La Carène, 30 Rue Jean-Marie Le Bris, Brest 29200, +33 2 98 46 66 00

Michelle Blades & Megadisq

