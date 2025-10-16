MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan
MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan mardi 28 avril 2026.
MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ?
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:10:00
Date(s) :
2026-04-28
En 2014, une photo a fait scandale sur les réseaux sociaux le selfie d’une jeune fille, posant tout sourire, à Auschwitz.
On assiste ici à la confrontation de deux mondes celui des vieux , qui regardent défiler le paysage, et celui des jeunes
ultra-connectés, prompts à le capturer sans limite avec leurs smartphones. C’est à ce nouveau monde qu’appartiennent Kim,
Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’ancien monde qu’ils viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des
camps de concentration. Ce lieu pourtant lourd d’histoire ne résistera pas au grand sourire de Michelle et au déclenchement
de son appareil photo…
A-t-elle accompli son devoir de mémoire à sa façon ? A-t-elle sali le passé en posant devant les vestiges de la Shoah ? Les avis
divergent, les commentaires fusent, et la Toile se referme sur Michelle. .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
English : MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ?
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Argentan a été mis à jour le 2025-10-16 par Terres d’Argentan Intercom