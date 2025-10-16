MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ? Quai des Arts Argentan

MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ?

En 2014, une photo a fait scandale sur les réseaux sociaux le selfie d’une jeune fille, posant tout sourire, à Auschwitz.

On assiste ici à la confrontation de deux mondes celui des vieux , qui regardent défiler le paysage, et celui des jeunes

ultra-connectés, prompts à le capturer sans limite avec leurs smartphones. C’est à ce nouveau monde qu’appartiennent Kim,

Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’ancien monde qu’ils viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des

camps de concentration. Ce lieu pourtant lourd d’histoire ne résistera pas au grand sourire de Michelle et au déclenchement

de son appareil photo…

A-t-elle accompli son devoir de mémoire à sa façon ? A-t-elle sali le passé en posant devant les vestiges de la Shoah ? Les avis

divergent, les commentaires fusent, et la Toile se referme sur Michelle. .

