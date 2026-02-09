Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz? Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz?

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Auteur Sylvain Levey

Mise en scène Franck Regnier

En 2014, lors d‘un voyage scolaire à Auschwitz, Michelle, adolescente d‘un XXIème siècle ultra connecté, se prend tout sourire en selfie devant les camps de concentration, ces vestiges de la Shoah.

A-t-elle accompli son devoir de mémoire ou sali le passé ? Sur les réseaux sociaux, les avis fusent et se confrontent. Michelle se retrouve prisonnière d’un harcèlement numérique cruel, où l’écran devient le point de confluence entre le réel et l‘image, et redessine nos espaces de parole et de liberté.

Grâce à une dramaturgie jouant de l’immédiateté d‘Internet, l’auteur démonte le mécanisme de l’emballement virtuel et laisse les spectateurs libres d‘exercer leur regard sur cette société du paraitre que nous avons bâtie. .

