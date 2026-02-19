MICHKA

SALLE DES FETES DE POISSON Poisson Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Un conte musical chanté par les classes d’éveil musical, accompagnés par les élèves pianistes.

Une invitation au voyage par nos plus jeunes élèves. .

SALLE DES FETES DE POISSON Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MICHKA

L’événement MICHKA Poisson a été mis à jour le 2026-02-16 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III