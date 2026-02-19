MICHKA Poisson
MICHKA
SALLE DES FETES DE POISSON Poisson Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
2026-03-07
Un conte musical chanté par les classes d’éveil musical, accompagnés par les élèves pianistes.
Une invitation au voyage par nos plus jeunes élèves. .
SALLE DES FETES DE POISSON Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
