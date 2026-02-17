Micion Course et cani-cross Bellebouche

Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Une course et une randonnée solidaires pour lutter contre les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (M.I.C.I) à Bellebouche en Brenne.

Au programme de cette 4ème édition: randonnée pédestre de 7 et 14km, canicross de 7 km et course de 7 et 14 km.

Une buvette et un Food truck seront présents afin que les personnes puissent déjeuner sur place et profiter de la journée .

Tous les bénéfices seront reversés pour la recherche et la lutte contre les M.I.C.I. en partenariat avec l’association AFA Crohn RCH France. .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A run and hike in support of the fight against Chronic Inflammatory Bowel Diseases (C.I.B.D.) at Bellebouche en Brenne.

L’événement Micion Course et cani-cross Bellebouche Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne