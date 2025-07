Mickaël Bonnin et Clément Perrin : Stupeur et tremblements : que nous apprennent les séismes en France et dans le monde ? Musée de Bretagne Rennes

Mickaël Bonnin et Clément Perrin : Stupeur et tremblements : que nous apprennent les séismes en France et dans le monde ? Musée de Bretagne Rennes Mardi 23 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les sismologues Mickaël Bonnin et Clément Perrin expliquent le phénomène des séismes.

Contrairement à ce que nous laisse à penser la survenue de grandes catastrophes, les séismes sont courants. On enregistre plusieurs dizaines de milliers d’événements par an dans le monde, la grande majorité n’étant pas ressentie par les populations. Quelles en sont les causes ? Où se produisent-ils ? Comment les enregistre-t-on et que pouvons-nous en apprendre ?

**Mickaël Bonnin** et **Clément Perrin sont** sismologues à Nantes Université au Laboratoire de Planétologie et géosciences (CNRS / Nantes Université / Université d’Angers). E

Un Mardi de l’Espace des sciences en partenariat avec le CNRS. En lien avec l’exposition Quand la Terre tremble présentée à partir du 23 septembre à l’Espace des sciences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T22:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine