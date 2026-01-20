Mickaël Phelippeau – Majorettes Espace 1789 Saint-Ouen

Majorettes nous offre une découverte souriante et tendre des mythiques Major’s Girls de Montpellier, fringantes dans leurs habits de lumière, absolument engagées dans leur rêve en action. En fin portraitiste, Mickaël Phelippeau ancre cette créationdans un terreau humaniste où se lit le plaisir de répéter, défiler, et celui d’admirer cette forme un rien militaire, colorée, décidément charmeuse. Une aventure collective magnifiée en technicolor !

chorégraphie Mickaël Phelippeau

avec les Major’s Girls Laure Agret, Josy Aichardi, Jacky Amer, Isabelle Bartei, Anna Boccadifuoco, Dominique Girard, Myriam Jourdan, Martine Lutran, Gianna Mandallena, Chantal Mouton, Marjorie Rouquet et Myriam Scotto D’apollonia

collaboration artistique Marie-Laure Caradec

regard dramaturgique Anne Kersting

lumière Abigail Fowler

régie lumière et régie générale en tournée Antoine Crochemore ou David Goualou

régie générale de création Jérôme Masson

son Vanessa Court

régie son Laurent Dumoulin

conception costumes Karelle Durand

réalisation costumes Aline Perros

habilleuse Coline Galeazzi ou Cara Ben Assayag

production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, Mathilde Lalanne et Marie-Laure Menger

remerciements Alban Richard

_________________

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Le samedi 07 février 2026

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 11 à 18 euros.

Tout public.

Espace 1789 2, rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



