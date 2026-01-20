Mickaël Phelippeau – Majorettes Espace 1789 Saint-Ouen
Mickaël Phelippeau – Majorettes Espace 1789 Saint-Ouen vendredi 6 février 2026.
Majorettes nous offre une découverte souriante et tendre des mythiques Major’s Girls de Montpellier, fringantes dans leurs habits de lumière, absolument engagées dans leur rêve en action. En fin portraitiste, Mickaël Phelippeau ancre cette créationdans un terreau humaniste où se lit le plaisir de répéter, défiler, et celui d’admirer cette forme un rien militaire, colorée, décidément charmeuse. Une aventure collective magnifiée en technicolor !
chorégraphie Mickaël Phelippeau
avec les Major’s Girls Laure Agret, Josy Aichardi, Jacky Amer, Isabelle Bartei, Anna Boccadifuoco, Dominique Girard, Myriam Jourdan, Martine Lutran, Gianna Mandallena, Chantal Mouton, Marjorie Rouquet et Myriam Scotto D’apollonia
collaboration artistique Marie-Laure Caradec
regard dramaturgique Anne Kersting
lumière Abigail Fowler
régie lumière et régie générale en tournée Antoine Crochemore ou David Goualou
régie générale de création Jérôme Masson
son Vanessa Court
régie son Laurent Dumoulin
conception costumes Karelle Durand
réalisation costumes Aline Perros
habilleuse Coline Galeazzi ou Cara Ben Assayag
production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, Mathilde Lalanne et Marie-Laure Menger
remerciements Alban Richard
_________________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
En fin portraitiste, Mickaël Phelippeau fait équipe avec les mythiques Major’s Girls de Montpellier.
Le samedi 07 février 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 11 à 18 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:00:00+02:00;2026-02-07T18:00:00+02:00_2026-02-07T21:00:00+02:00
Espace 1789 2, rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Espace 1789 et trouvez le meilleur itinéraire