Micro-Atelier Journée de la femme CDMA Égletons

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Participe à un atelier de sensibilisation sur la lutte des droits des femmes et découvre des figures féminines iconiques. .
CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66
English : Micro-Atelier Journée de la femme
