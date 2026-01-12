Micro-Atelier Journée de la femme CDMA Égletons

Micro-Atelier Journée de la femme

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Participe à un atelier de sensibilisation sur la lutte des droits des femmes et découvre des figures féminines iconiques. .

CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-Atelier Journée de la femme

L’événement Micro-Atelier Journée de la femme Égletons a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières